Avukat Dilara Yıldız cinayetinin davası görüldü: Herkesin gözü önünde öldürdü

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:49

İstanbul Tuzla'da avukat Dilara Yıldız, geçen sene 10 Ocak tarihinde eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda silahla vurularak öldürülmüştü. Dönmez hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) temsilcisi avukat Birsen Baş Topaloğlu, baro temsilcisi avukatlar ve kadın dernekleri katıldı. Duruşma 26 Mayıs tarihine ertelendi.

“SILAHI VAR DİKKAT EDIN DEDİ”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Selçuk Göçmen olay anını anlattı. Göçmen, “Gergin bir ortam vardı. Dilara geriye çekilerek ,‘Silahı var dikkat edin’ dedi” ifadelerini kullandı. Tanık Şevki Kara da, “Dilara vurulunca yere düştü üstüne tekrar tekrar sıktı. Ölmesini istercesine vurdu’ dedi. Yıldız’ın kardeşi Merve Yıldız ise “Ablam ayrıldıktan sonra evinin güvenliklerine ‘Bu kişi gelirse açtırmaya çalışırsa kapıyı açtırmayın’ dedi. Sanık ablama mermi fotoğrafları atıyordu” dedi. Yıldız, olay günü ablasının restorandan aradığını ve şifreli konuştuğunu belirtti. Anne Elvan Akyel de ,“Çocuğuma tuzak kurdu ve öldürdü” dedi.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

Yıldız ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, sanık Oktay’ın telefon kayıtlarına ilişkin, “Mafya, infaz, Anadolu Adliyesi, evinde pusu kurdu, kişinin konumunu bulma gibi arama sonuçları var. Anksiyete nedir diyerek de internet araması yapmış. O kadar güzel bir plan yapmış ki ‘Kaygı bozukluğu muymuş neymiş bende ve Dilara'da da var’ demişti geçen celse. Tek sığındığı mesele psikolojisinin yıpranmış olması. Psikolojisinin yıpranmadığı da belli. Ailenden baş sağlığı bile dilemedi” dedi. Adalı, “Telefon incelemesinde ‘Kakao Talk’ ve ‘Line’ uygulaması kullandığı gözüküyor. Bu uygulamaları kullandığı iddia edilenler FETÖ'den ceza aldı. Bana göre bu konunun ihbar edilmesi lazım. Kim ki bir takım kutsallarımızı mahkemenin önüne sunmaya çalışıyorsa onun altından sıkıntılı şeyler çıkıyor” dedi. Avukat Birsen Baş Topaloğlu ise, “Dilara gerek açık gerek şifreli mesajla yakınlarına ulaşmaya çalışmıştır. Orada bulunan tanıklar dahil olayın gerginliğinden müdahale edememişlerdir. Sanık herkesin gözü önünde öldürmüştür” dedi.

KÖTÜ OLSAM BELGRAD'A GÖMERDİM

Sanık Oktay dönmez ise askerlikten alışkanlık olarak silah taşıdığını belirterek “Beni tezgaha düşürdü. Kötü adam olsam Belgrad ormanına götürür gömerdim. Ben sevdim güvendim, sevgimin kurbanı oldum. Psikolojim de yerinde değildi” dedi.

BAROLARIN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada ara karar verildi. Mahkeme Dilara Yıldız'ın kardeşi Safa Yıldız'ın davaya katılma talebinin kabulüne, baroların ve derneklerin katılma taleplerinin reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ise 26 Mayıs tarihine ertelendi.