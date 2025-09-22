Avukatlarından, Emekli Albay Orkun Özeller’in tutukluluğuna itiraz

HABER: BATUHAN SERİM

Emekli Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatları tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine yaklaşık 1 hafta önce Ordu'da tutuklandı.

Özeller’in avukatları, hukuka ve usule aykırı olduğu gerekçesiyle müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan dilekçede; tutuklama kararının gerekçesinde bir tutuklama nedeninden bahsedilmediği ve Özeller’in gerekçe dahi yazılmadan tutuklandığı vurgulandı. Avukatlar sundukları itiraz dilekçesi ile tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunun altını çizerek, Özeller’in serbest bırakılması talep etti.

‘İFADE HÜRRİYETİNİ KULLANDIĞI İÇİN TUTUKLU’

Özeller’in avukatları, başvuru sonrası Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Avukat Doğukan Kozan, “Müvekkilimiz, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın TBMM’ye çağırılmasını, ona 'kurucu önder' denilmesini ve ona 'umut hakkı'ndan bahsedilmesini ağır bir şekilde eleştirdiği için, ifade hürriyetini kullandığı için bugün tutuklu durumdadır” ifadelerini kullandı.

‘SORUŞTURMANIN BURADAN YÜRÜTÜLMESİNİ HAYRETLE İZLİYORUZ’

“Tutukluluğa itiraz dilekçesi öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisiz olduğunu belirten yetkisizlik dilekçesi de sunduk” diyerek sözlerine devam eden Kozan, “Ne suçun işlendiği yer ne mağdurun ikameti ne de şikayet olunanın ikameti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmamasına rağmen bugün bu soruşturmanın buradan yürütülmesini hayretle izliyoruz” açıklamasını yaptı.