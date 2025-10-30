Ay’a sert iniş için hedeflenen tarih 2027, yumuşak iniş ise yakın gelecekte görünmüyor: Uzaya 6 milyar TL ödenek

Uzay alanındaki faliyetleri düzenlemek, yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı 2026 yılı bütçe teklifine göre, geçen yıl uzay ve havacılık için 1.6 milyar liralık ödenek ayrılmıştı. Yıl sonunda harcama 1.7 milyar lira oldu. Bu yıl için belirlenen ödenek 2.3 milyar liraydı. Haziran itibarıyla harcama ise 39.8 milyon lira olarak gerçekleşti. Gelecek yıl için ise uzay ve havacılık için 5.9 milyar liralık ödenek ayrıldı. 2027 yılında ise ödenek 1.8 milyar liraya düşecek.

İktidar gelecek yıl Ay’a sert iniş projesini büyük oranda tamamlamak istiyor. Verilere göre Ay’a sert iniş projesinin gerçekleştirilme oranı geçen yıl kümülatif olarak yüzde 71.8’di. Bu yıl yüzde 70. Buna karşın gelecek yıl yüzde 95’e çıkarılması hedefleniyor. 2027 yılında da Ay’a sert iniş projesinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

‘YUMUŞAK İNİŞ’ GÖRÜNMÜYOR

Diğer yandan Ay’a “yumuşak iniş” projesinin gerçekleştirilmesi oranı geçen yıl sıfırdı. Bu yıl ve önümüzdeki 3 yıl boyunca da yüzde 5 düzeyinde kalacak.

Bütçe verilerine göre, “uzay havasındaki değişimlerin etkilerini izlemek ve modellemek” üzere kurulacak Uzay Havası Uygulama Merkezi’nin tamamlanma oranı bu yıl için yüzde 10’da kaldı. Gelecek yıl yüzde 50’ye çıkarılması ve 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

“Derin uzay çalışmalarında kullanılmak üzere füzyon teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla” kurulacak olan ArGe merkezinin tamamlanma oranı bu yıl için yüzde 10. 2028’te yüzde 35 olması öngörülüyor. Uluslararası işbirlikleri kapsamında ortak yürütülen faaliyet sayısı geçen yıl 47’ydi. Bu yıl 20’de kalacak. Uzay ve havacılık bilim ve teknolojileri alanında hazırlanan ulusal rapor sayısı geçen yıl 4’tü. Bu yıl 6 hedeflenmişti. 4’te kalacak. Gelecek yıllarda da hedef 4. Uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerinde desteklenen proje sayısı bu yıl için 4. Gelecek yıllarda da 4’te kalacak.