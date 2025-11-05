Aydın'da bağ evinde patlama ve yangın!

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi’nde Ali Koç’a ait bir bağ evinde gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE HIZLA YAYILDI
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Olay sırasında ev sahiplerinin dışarıda oldukları öğrenildi. Jandarma patlama ve yangınla ilgili inceleme başlattı.