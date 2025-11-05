Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep'te 4 katlı rezidans alevlere teslim oldu!

Gaziantep'te 4 katlı rezidans alevlere teslim oldu!

5.11.2025 08:39:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Gaziantep'te 4 katlı rezidans alevlere teslim oldu!

Şahinbey ilçesinde 4 katlı boş bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale geldi. Binada büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen 4 katlı bir rezidansta yangın çıktı.

İddiaya göre; rezidansın en üst katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın, itfaiye ekiplerinin 16 araç ve 45 personelle yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Binada büyük çapta maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #gaziantep #Yangın

İlgili Haberler

Beyoğlu’nda yangın: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Beyoğlu’nda yangın: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı Beyoğlu’nda 2 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ali Koç’un bağ evinde patlama ve yangın!
Ali Koç’un bağ evinde patlama ve yangın! Aydın'da Ali Koç'a ait olduğu belirtilen bir bağ evinde meydana gelen patlama ve yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Patlama ve yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Başakşehir'de sitede korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
Başakşehir'de sitede korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi Başakşehir'de bir sitede çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.