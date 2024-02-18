Aydın, Datça'da iki kadın öz çekim yapmak isterken denize düştü
Datça'da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali’ne gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çekilmek için denize fazla yaklaşınca, 2 kadın denize düştü.
Muğla’nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali’ne gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çekilmek için deniz fazla yaklaşınca, grupta bulunan 2 kadın denize düştü. Polis ekipleri tarafından kurtarılan kadınlar ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın’dan Datça’da düzenlenen Badem Çiçeği Festivali’ne gelen bir grup kadın, festival alanında bulunan kordona gelerek, hatıra fotoğrafı çekmek istedi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kadınlar, özçekim yapmak için deniz kenarına fazla yaklaşınca grupta bulunan 2 kadın, dengesini kaybederek denize düştü. 2 kadının denize düştüğünü gören bölgede görevli polis ekipleri, kadınları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk tedavileri yapılan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize düşen kadınların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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