Aydın Germencik'e "Atatürk Köşesi"

Yayınlanma: 18.08.2023 - 11:29

Güncelleme: 18.08.2023 - 11:29

Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri ve araştırmacı-yazar Hanri Benazus (93), sahip olduğu 20 bine yakın Atatürk fotoğraflarının bir bölümünü, kullanılması için Germencik Belediyesi’ne verdi. Birbirinden değerli Ulu Önder’in fotoğrafları, Ortaklar Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi’nde yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından oluşturulan Atatürk köşesine kondu. Cumhuriyetin 100. yılı anısına, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından yaptırılan çalışmada Atatürk’ün 1919 ile 1938 yılları arasında milli mücadeleden vefatına dek her yıl için bir adet olmak üzere 20 fotoğrafı bulunuyor.

(Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri, araştırmacı-yazar Hanri Benazus ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş)



UNUTULMAZ ESER BIRAKILDI

Atatürk’ün fotoğraflarını veren Benazus, yapımı tamamlanan Atatürk Caddesi’nde Belediye Başkanı Fuat Öndeş ile incelemelerde bulundu. Benazus ile duygulu anlar yaşadıklarını kaydeden Başkan Öndeş, “1937 yılında yapılan Ege Manevralarını denetlemek için ilçemizi şereflendiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Ortaklar istasyonunda karşılayan ve ulu önderimizle tanışan Hanri Benazus’u ağırladık. Kendisine ait eşsiz kıymetteki koleksiyonundan, bizlere verdiği Atatürk fotoğraflarını kullanarak yapımını tamamlayıp çehresini değiştirdiğimiz Atatürk Caddesi üzerinde oluşturduğumuz Atatürk köşesini ve Ortaklar tren istasyonunu ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşadık. Kendisine ziyaretleri için teşekkür ediyorum, sağlıklı ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

Yaşadığı mutluluğu anlatan Benazus da “Belediye Başkanımız Fuat Öndeş’e gerek her detayında Atatürk’ün izlerini taşıyan bu cadde için gerekse Atatürk fotoğraflarına yer vererek beni büyük bir mutluluğa sevk eden Atatürk köşesi için emek ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ortaklar benim memleketim, yeri başka, çok mutlu oldum. Çocukluğumun geçtiği bu müstesna yerin modernleştiği ve güzelleştiğini görmek ayrıca mutlu etti. Bu vesileyle tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı diliyorum.” diye konuştu.

ATATÜRK CADDESİ'NDE NELER VAR?

Çalışmaların tamamlanmasıyla Atatürk Caddesi'nde Cumhuriyetin 100. yılını simgeleyen 100 metrelik refüjün ortasında bulunan 19 çınar ağacı Atatürk’ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ı temsil ediyor. Yürüyüş yolunda bulunan 57 beyaz renkli dikdörtgen obje ise Atatürk'ün 57 yıllık aydın ve vizyoner hayatını simgeliyor. Yolda bulunan modern kilim motifleri yüksek Türk kültürünün cumhuriyetle taçlandırılmasını sembolize ediyor. Milli Mücadele dönemini anlatan detaylara sahip Atatürk Caddesi, vatandaşları adeta tarihe götürüyor.