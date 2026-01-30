Aydın güne depremle uyanmıştı: Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı geldi!

Aydın'ın Germencik ilçesinde bu sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Aydın’da yaşanan depremin ardından kritik değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA BÜYÜK BİR DEPREM YAPMAK İÇİN GERİLMEYE SÜRDÜRECEK"

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu depremin beklenen konumda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2020 Kuşadası-Sisam M6,9 depreminden sonra, yeni deprem odağının Aydın-Germencik olacağını söylemiştim. Bugün 06.17’de Balatçık germencik‘te olan M3,7’lik depremcik beklenen konumda oluşmuştur. Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki JEOTERMAL enerjinin kaynağı da depremlerdir. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun. Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar."