Aydın itfaiyesi bir günde dört yangına müdahale etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 25 Eylül pazar günü kenttin farklı bölgelerinde çıkan ikisi arazi fabrika ve ev olmak olmak üzere dört yangına hızlı müdahale ederek söndürdü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 25 Eylül pazar günü art arda öıkan dört yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.
Söke ilçesindeki bir çırçır fabrikasında çıkan yangına Büyükşehir İtfaiyesi'nin 5 arazöz 15 personel ile hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Büyükşehir İtfaiyesi, söndürme işleminin ardından alanda soğutma çalışmaları yaparak yangın bölgesinin güvenliğini sağladı.
EFELER’DE İKİ YANGIN BİRDEN
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Efeler ilçesinin Konuklu Mahallesi'nde ve merkezde çıkan iki arazi yangınına anında müdahale etti. Konuklu’daki yangına 4 araç 8 personel ile hızlı müdahalesi sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan alevler söndürülürken merkezdeki yangına da 4 araç 9 personel müadhale etti. Söndürme işlemlerinin ardından alanlarda soğutma çalışmaları yapılarak bölgelerin güvenliği sağlandı.
KUŞADASI’NDA KORKUTAN YANGIN
Öğle saatlerinde de Kuşadası Güzelçamlı'da bir evde yangın ihbarı geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, alevlere anında müdahale etti. Yangın hızlıca söndürülürek kontrol altına alındı.
Yangınlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma gerçekleşmedi.
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