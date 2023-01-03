Aydın’da 10 firmaya ‘fahiş fiyat’ cezası

Aydın Valiliği, kent genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla yaptığı denetimlerde 10 firma ceza kesti.

İHA
03 Ocak 2023 Salı, 11:01
Aydın’da 10 firmaya ‘fahiş fiyat’ cezası
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Aydın Valiliği koordinesinde ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi.

Aralıksız devam eden denetimlerde 1-31 Aralık tarihleri arasında toplam 4 bin 873 firma ile 21 bin 471 ürün denetlendi.

İl genelindeki kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili bin 560 firma ve 6 bin 910 ürün, fiyat etiketi ile ilgili bin 665 firma ve 7 bin 608 ürün, hal denetimi ile ilgili 75 firma ve 175 ürün, stokçuluk ile ilgili bin 573 firma ve 6 bin 778 ürün denetlendi.

İşletmeleri gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 10 firmaya idari para cezası uygulandı.


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