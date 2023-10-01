Aydın'da 2 bin yıl öncesine ait lahit bulundu
Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti'nde kaçak kazı yapılan alanda, yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu.
Alınan bilgiye göre, antik kent içerisindeki bir alanın izinsiz şekilde kazıldığını gören görevliler durumu jandarmaya bildirdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, kazılan yerin içinde lahit olduğu belirlendi.
Lahit, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde çıkartıldı.
Üzerinde figürler bulunan lahdin yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendiriliyor.
Kaçak kazının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
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