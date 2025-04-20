Aydın'da acı olay: Boğa saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
Aydın’ın İncirliova ilçesinde güreş boğasının saldırısına uğrayan 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Palamut Mahallesi’nde sabah saatlerinde, güreş boğasına bakmaya giden Fevzi Göktaş (29) henüz bilinmeyen bir nedenle boğanın saldırısına maruz kaldı.
Boğanın çok sayıda boynuz darbesi ile karşılaşan Göktaş, vücudunun çeşitli yerinden yaralandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerini sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göktaş, ambulans ile Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Göktaş’ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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