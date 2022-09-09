Aydın’da geleceğin sporcuları yetişiyor

09 Eylül 2022 Cuma, 16:36

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların kültür ve sporla ilgili aktivitelere katılabilmeleri için hizmetlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Yaz boyunca süren yüzme kurslarına katılan yüzlerce çocuk, profesyonel eğitmenlerden aldıkları dersler ile iyi birer yüzücü oldu.

YÜZLERCE ÇOCUK YÜZMEYİ BU KURSLARDA ÖĞRENDİ

Geleceğin yüzücülerinin yetiştiği kurslarda eğitim alan 672 çocuk, Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Spor Kompleksi’ndeki havuzunda yaz sürecini hem eğlenceli hem de öğretici bir aktiviteyle geçirmiş oldu. Atatürk Spor Kompleksi'ndeki törenle katılım sertifikalarını alan çocuklar mutlu olduklarını ifade ettiler.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU: GELECEĞİN SPORCULARINI YETİŞTİRİYORUZ.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çocuklarımızın geleceği bugün yaptığımız yatırımlar ile şekilleniyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sanat, spor ve eğitici kurslar aracılığıyla çocuklarımızın her zaman yanındayız. Atatürk Spor Kompleksimizde de geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Aydın’dan daha birçok iyi sporcu çıkacağını inanıyorum. Tüm Aydınlı çocukları Büyükşehir Belediyesi kurslarına katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“BALE, KEMAN VE ŞİMDİ DE YÜZME KURSU”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda çocuklarının sanat ve sporun farklı dallarında eğitim aldığını belirten Serdar Bayraktar, “Belediyenin bu hizmetinden memnun olduk. Çocuğumuz belediyenin önce keman ve bale kursuna gitti şimdi de yüzme kursuna katıldı. Gayet memnunuz, çocuklarımızı bu imkanları sağladığı için Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖZLEM BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Pandemi sürecinin ardından bu kursların çocuklar adına iyi bir geçiş süreci olduğuna dikkat çeken Uğur Ödün, “Çocuğumuz suya alıştı ve mutlu oldu. Pandemi sürecinden sonra böyle şeyler istiyorduk. Sosyal etkileşimi de güçlü oldu. Böyle bir etkinlik düzenlediği için Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

“ÇOCUĞUM DENİZE GİRERKEN KORKMAYACAĞIM”

Çocuğunun yüzme öğrenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sema Eski, “Çocuğum denize girerken korkmayacağım ve güzelce yüzecek. Büyükşehirin çok güzel etkinlikleri oluyor. Çocuğumu gönderdim ve göndermeye de devam edeceğim. Çocuğum da severek bu kursa geldi, önümüzdeki yıl kardeşini de bu kursa yazdıracağım. Özlem Başkanın hizmetlerinin ve başarılarının devamını dileriz.” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN SAYESİNDE MÜTHİŞ BİR ETKİNLİK OLUYOR”

Ücretsiz kurslar sayesinde aile ekonomisine yük olmadan çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Samet Keyik, “Biz çocuklarımıza zaman ayırıp böyle bir etkinlik sunamıyoruz ama sağ olsun Büyükşehir Belediyemizin sayesinde müthiş bir etkinlik oluyor. İki oğlum da yüzme kursuna geliyor. Ücretli bir yüzme kursuna göndersem beni ekonomik olarak çok sarsar ama böyle olunca çok güzel oluyor. Özlem Başkana çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun” diye konuştu.