Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve sokaklar suyla doldu

Yayınlanma: 18.05.2023 - 19:43

Güncelleme: 18.05.2023 - 19:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kritik uyarısının ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Nazilli'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ordu Caddesi üzerinde biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sanayi çarşısını şehir merkezine bağlayan Albay İbrahim Karamanoğlu Caddesi'nin de suyla dolması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma yaparken, polis ekipleri ise yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.

İNSANLAR ANİDEN YAKALANDI

Aniden bastıran yağmura yakalananlar ise çevredeki iş yerlerine ya da saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.