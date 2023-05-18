Aydın'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Cadde ve sokaklar suyla doldu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve yollar suyla doldu, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kritik uyarısının ardından Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu.
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Nazilli'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ordu Caddesi üzerinde biriken sular nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Sanayi çarşısını şehir merkezine bağlayan Albay İbrahim Karamanoğlu Caddesi'nin de suyla dolması üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Daire Başkanlığı ekipleri, suları tahliye etmek için çalışma yaparken, polis ekipleri ise yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.
İNSANLAR ANİDEN YAKALANDI
Aniden bastıran yağmura yakalananlar ise çevredeki iş yerlerine ya da saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.
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