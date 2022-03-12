Aydınlı balıkçı isyan etti: 'Gebere gebere çalışıyorum ama karşılığını alamıyorum'

12 Mart 2022 Cumartesi, 17:25

CHP Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Programı Başkanı ve Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız ile birlikte Aydın'ın Kuşadası, Didim ve Söke Doğanbey ilçelerinde balıkçı ve su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya geldi.

Mazot fiyatları nedeniyle balığa çıkamadığını anlatan bir balıkçı, “İnsan evine bakamaz, ekmek götüremez mi? Biz böyle değildik. Neden bizi bu duruma düşürdüler? Balıkçılıktan nefret ettim. Bu yaşımda gebere gebere çalışıyorum, çalışmaktan da korkmuyorum. Çalışırım her zaman ama karşılığını alamıyorum” dedi.

"BU YAŞIMA KADAR BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Kuşadası’nda 40 yıldır balıkçılık yaptığını belirten İbrahim Uzgur “Balıkçılar bitmiş durumda. İnanın tekneleri alsalar da kurtulsak diyoruz. Evime para götüremiyorum. Ben, bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Tamam anlıyoruz, hastalık oldu ama bu kadar da olamaz. İnsan evine bakamaz, ekmek götüremez mi? Kiralarımızı ödeyemiyoruz, çok zor durumdayız. 23 lira mazot mu olur? Mazot 7,5 lirayken karaya çektim. Şimdi 23-25 lira bakın balığa gidemiyoruz. Gitsem, mazot alacağım 400-500 liraya. 20 litre oluyor. Sadece üç kez gidebiliyorum. Ben bunun parasını çıkaramıyorum kime derdimi anlatacağım” dedi.

Çocuklarının tekneyi satması konusunda ısrarcı olduğunu söyleyen İbrahim Uzgur, “Sürekli bozuluyor, parasızlıktan yaptıramıyoruz. Ağ yaptırsan 10 tane ağ 20 bin lira tutuyor. Biz böyle değildik. Neden bizi bu duruma düşürdüler? Balıkçılıktan nefret ettim. Bu yaşımda gebere gebere çalışıyorum, çalışmaktan da korkmuyorum. Çalışırım her zaman ama karşılığını alamıyorum” dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Vicdan kırıntısının zerresi kaldıysa bu sesi duyması lazım” dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, “Maliyet artışları, fiyat artışları balıkçılarımızın belini büktü. Bütün balıkçılarımız mutsuz, umutsuz çare bulmamız lazım. Balıkçılarımızı mağdur etmememiz lazım” dedi.

CHP, ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEK

Karadeniz, ziyaret edilen illerdeki sorunları programın sonunda rapor haline getirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak. CHP, balıkçı ve sektör temsilcilerinin katılımıyla bir de çalıştay düzenleyecek. Çalıştayda, ülkenin güncel denizcilik ve balıkçılık kılavuzu çıkarılacak.