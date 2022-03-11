Meteoroloji’den Balıkesir için yeni uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü’nün Balıkesir için yaptığı kar uyarısını güncelledi. Yeni yapılan değerlendirmede Balıkesir genelinde devam eden kar yağışının etkisini artıracağı belirtilerek yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan meteorolojik değerlendirmede il genelinde devam eden kar yağışının 12 Mart 2022 Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren il merkezi başta olmak üzere Gönen, Manyas, Susurluk, Bandırma, Balya, Erdek ve Marmara Adası’nda kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteorolojik değerlendirmede 13 Mart Pazar gününün ilk saatlerinden itibaren de Balıkesir’in batı ilçeleri dışında kalan bölümler olan İvrindi, Savaştepe, Kepsut, Bigadiç, Sındırgı ve Dursunbey ilçelerinde yine kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
Her iki değerlendirmede de il genelinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklentisi aktarılırken, kar yağışı nedeniyle başta ulaşım olmak üzere buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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