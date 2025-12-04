AYM’den 5 siyasi partiye mali denetim kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı

AYM kararına göre; Vatan Partisi, Yurt Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi Partisi’nin 2020 yılına ait; Türkiye Komünist Partisi’nin 2020 ve 2021 yıllarına ait; İşçi Demokrasisi Partisi’nin ise 2021 ve 2022 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.

HESAPLAR "UYGUN" BULUNDU

Anayasa Mahkemesi, söz konusu partilerin ilgili yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verdi.

Bu kapsamda, söz konusu 5 siyasi partinin mali raporlarında herhangi bir usulsüzlük veya kanuna aykırılık tespit edilmediği bildirildi.

Söz konusu AYM kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.