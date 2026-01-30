AYM’den adli tıp ihtisas kurulu hakkında dikkat çeken iptal kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM); Adli Tıp Kurumu’nun yapısına yönelik 165 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) kapsamında dikkat çeken iptal kararı aldı. Yüksek Mahkeme; Adli Tıp Kurumu İhtisas kurul başkanı ve üyelerine “uzmanlık belgesi ya da doktora” şartı ile 4 yıllık görev süresi kuralını anayasaya aykırı buldu.

CUMHURBAŞKANI BU KONUDA KARAR VEREMEZ!

Söz konusu CBK kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndaki ihtisas kuruluna atanmak için tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık belgesi ya da alanında doktora” şartı getirirken; üyelerin görev süresinin 4 yıl olması ve süre bitse bile yeni atama yapılana kadar görevde kalmaları gerekliliği getiriyordu. Mahkeme; söz konusu düzenlemenin anayasada güvence altına alınan “kamu hizmetlerine girma hakkı” içeriğine girdiğini belirterek, anayasanın 128. maddesindeki “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin atanmaları, görev ve yetkileri kanunla düzenlenir” geçerliliğine bağlamına girdiğini vurguladı. Bu gerekçeyle; söz konusu düzenlemenin anayasanın 104. maddesindeki “Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler CBK’yla düzenlenemez. Anayasada münhasıra kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda CBK çıkarılmaz” geçerliliğine aykırı olduğunu belirtti.

BAŞKAN YARDIMCILARININ “4 YIL” SÜRESİNE İPTAL ÇIKMADI

AYM, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndaki başkan yardımcılarının görev süresini 4 yıl olarak belirleyen ve yeni atama yapılana kadar görevde kalmalarını öngören düzenlemeyi ise anayasaya uygun buldu. Yüksek Mahkeme gerekçesinde; dava konusu kuralın anayasanın 104. maddesindeki “Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları CBK’yla düzenler” geçerliliğine uyduğunu bu nedenle anayasaya aykırı olmadığını belirtti.

KADRO DÜZENLEMELERİ DE KORUNDU

Kararda ayrıca Adli Tıp Kurumu’nda bazı kadroların kaldırılıp yeni kadrolar oluşturulmasına ilişkin düzenlemenin de aynen kalması kararlaştırıldı. Merkez teşkilatında 3 kadro iptal edilirken, merkezde 232, taşrada 368 yeni kadro ihdası öngören bölüm, AYM Genel Kurulu çoğunluğunca anayasaya uygun bulundu.

KARAR HEMEN UYGULANMAYACAK

AYM, iptal edilen kuralların bir anda kalkmasının “boşluk” doğurabileceğini belirterek yürürlüğe giriş tarihini erteledi. Buna göre iptal hükümleri, Resmî Gazete’de yayımlandığı 29 Ocak 2026 tarihinden itibaren dokuz ay sonra, yani 29 Ekim 2026’da yürürlüğe girecek.