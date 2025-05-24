AYM’den KHK’li hükümlünün başvurusu kapsamında kritik AİHM kararı: ‘Haberleşme özgürlüğü ihlali’ne 30 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM); FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmaktan KHK’le ihraç edilen eski Afyonkarahisar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Ali Çığır’ın başvurusu hakkında “ihlal kararı” verdi.

AYM BİR KEZ DAHA İHLAL KARARI VERMİŞTİ

KHK’li Çığır; 2016’da Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunduğu sırada tutukluluk sürecindeki uygulamalarının kötü muamele teşkil etmesi gerçeksiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuruda bulunmak istedi. Çığır; söz konusu AİHM bireysel başvuru dosyasına eklemek için “şüpheli ifade tutanağı”, “üç ay sosyal faaliyetlerden men edilmesine dair İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu kararını ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne haklarının ihlal edildiğine yönelik iddiaları içeren 45 sayfalık dilekçeyi sunmak istedi. Çığır’ın talebi sırasıyla İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu, Kırşehir İnfaz Mahkemesi ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi. Bunun üzerine Çığır, konuyu AYM’ye taşıdı. AYM ise 2020 tarihli kararından söz konusu kararların anayasada güvence altına alınan “haberleşme özgürülüğünü” ihlal ettiğine ve yeniden yargılamaya hükmetti.

MEKTUP YOK EDİLDİ, 2’İNCİ BAŞVURUYU YAPTI

Çığır, yeniden yargılama sürecinde başvuru belgelerinin yok edilmesine karşı “kararın yerine getirilmemesi” gerekçesiyle yeniden AYM’ye başvurdu. Ancak; talep edilen belgeler Çığır’ın 2021’de tahliye edilmesinin ardından asıllarıyla kendisine bildirildi. AYM, Çığır’ın 2’inci başvurusunu da Kasım 2024’te karara bağladı ve dün gerekçesiyle Resmi Gazete’den yayımladı.

İHLAL VE TAZMİNAT KARARI VERDİ

AYM; ihlal ve yeniden yargılama kararının ardından İnfaz Hakimliği’nce yeniden yargılamanın gerçekleştirildiği ve Çığır’ın şikayetinin kabul edildiği vurgulandı. Yüksek Mahkeme; Çığır’a başvuru konusu belgelerin İnfaz Hakimliği’nin kararına karşı bir yılı aşan bir süre içinde teslim edilmesinin “demokratik bir toplumda gerekli ve ölçülü müdahale olmadığını” belirtti. Bu gerekçeyle Yüksek Mahkeme; anayasa tarafından güvence altına alınan “haberleşme özgürülüğünün” ihlal edildiğine ve Çığır’a 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.