Aynur Doğan’ın konserini iptal eden AKP'li Derince Belediyesi'nden açıklama: 'Başkan bu konserin yapılmasını istemiyor'

17 Mayıs 2022 Salı, 10:21

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri AKP’li belediye tarafından iptal edildi.

AKP’li Zeki Aygün yönetimindeki Derince Belediyesi, Derince Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenmesi planlanan Aynur Doğan konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü "Aynur Doğan’a yasak Ediz’e değil! Çünkü..." başlıklı yazısında Aynur Doğan’ın konserini iptal eden Derince Belediyesi’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lokman Karaaslan ile görüştüğünü aktardı.

"ONA DAHA VAKİT VAR"

"Ben sordum. Sağ olsun o da açık açık cevap verdi… Emniyetten izin alınmaması sebebiyle iptal kararı aldıklarını söyleyince; 'Aynı şirket Ediz için de ayın 25’inde kiralama yapmış. Bu durumda onun da iptal olması gerekmez mi?' diye araya girdim" diyen Yılman, "Biraz kem küm etti basın danışmanı sonra da; 'Ona daha vakit var. Eğer emniyetten izin almazlarsa onu da iptal edeceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN BU KONSERİN YAPILMASINI İSTEMİYOR"

Yılman şöyle devam etti:

"Bu defa; 'Aynur Doğan’ın konseri de ayın 20’sinde. Daha 4 gün var. Siz de destek olursanız çok hızlı bir şekilde bu izin mevzusu hallolur ve konser de gününde pekala yapılabilir' şeklinde bir öneride bulundum.

Bu makul önerim üzerine basın danışmanının cevabı ise aynen şu oldu değerli okurlarım; 'Yok Sevilay Hanım! Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü. Bambaşka bir noktaya evrildi. Biz bu işin altından artık kalkamayız!'"