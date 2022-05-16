Gergedan Yapım’dan Aynur Doğan açıklaması

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:33

Gergedan Yapım, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Derince Açık Hava Sahnesi'nde vereceği konserin, Derince Belediyesi tarafından iptal etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şirketin Twitter hesabından, “40 gündür yasal bir satış sitesi olan http://passo.com’da satışta olan, belediyenin katkılarıyla pankartları asılan ve bu katkılar için teşekkür ettiğimiz konserimizin iptal edilişini üzülerek duyuruyoruz” notuyla paylaşıldı.

Konserin 5 gün önce bir açıklama yapılmadan iptal edildiğine dikkat çeken Gergedan Yapım, yaşanan durumun sanat dünyası ve Türkiye için kaygı verici olduğunu vurguladı.

Gergedan Yapım tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gergedan Yapım ve BGST Organizasyon olarak, 20 Mayıs'ta Kocaeli Derince Açıkhava sahnesinde yapacağımız Aynur Doğan konserinin iptalini Derince Belediyesi'nin Twitter hesabından öğrendik. Daha önceki tüm işlerimizde olduğu gibi 20 ve 25 Mayıs etkinliklerimizin de ödeme dekontlarımızı ibraz ettiğimiz ve çalışmalarını tamamladığımız halde konser, 'konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edildi' gerekçesiyle Derince Belediyesi tarafından konserden beş gün önce bize bir açıklama yapılmadan iptal edilmiş oldu. Aynı koşullarda işlemlerini gerçekleştirip ödemelerini yaptığımız 25 Mayıs tarihindeki konserimiz devam ederken Aynur Doğan konserini yapamıyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ve hayranlıkla takip edilen sanatçımız Aynur Doğan'ın büyük bir heyecanla başladığımız Türkiye turnesinde yaşanan bu olay ve bize göre gerekçesiz alınan bu karar kültür sanat dünyası ve ülkemiz için kaygı vericidir. Biz birlikte şarkılarımızı söylemeyi bırakmıyoruz. 18 Mayıs'ta İzmir'de başlayacak olan Aynur Doğan Türkiye turnesi Kocaeli dışındaki illerimizde devam ediyor”