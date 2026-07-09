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Ayrılmak isteyen eşine acımasızca saldırdı: O anlar kamerada

Ayrılmak isteyen eşine acımasızca saldırdı: O anlar kamerada

9.07.2026 12:44:00
Güncellenme:
İHA
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Ayrılmak isteyen eşine acımasızca saldırdı: O anlar kamerada

Hatay'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y.'yi elinde bıçakla yere yatırıp döven H.Y., tutuklandı.

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Olay, dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi.

H.Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada eline bıçak alan H.Y., yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme- tokat dövdü.

ŞİDDET ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Olaya tepki gösteren çevredekiler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

S.Y.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü. Eşinden şiddet gören S.Y., ifadesinde; ayrılmak istediği H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini ardından kendisini darbederek evden ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., 'Kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

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