Ayşe Özgecan Usta’nın 8. kattan düşerek öldüğü olayda erkek arkadaşına beraat

Yayınlanma: 05.09.2024 - 12:45

Güncelleme: 05.09.2024 - 12:48

Zonguldak’ta 3 yıl önce İncivez Mahallesi’nde Ayşe Özgecan Usta (28) 8. kattaki binanın teras katından düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından erkek arkadaşı Bartu C.A. ‘taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlarından yargılanmaya başladı. Tutuksuz yargılanan Bartu C.A., 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmaya katılmadı. Özgecan Usta’nın babası Kenan Usta ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu.

Savcı, sanık Bartu C.A.’nın hürriyeti yoksun kılma suçundan cezalandırılmasını, taksirleme ölüme sebep olma suçundan ise beraatini istedi.

Mütalaaya karşı konuşan baba Kenan Usta, "Kızımın telefonu ertesi gün ve kırık bulunuyor. Orada ruhsatsız telsiz yakalandı. Ruhsatsız mermi yakalanıyor, hiçbir işlem yapılmıyor. Kızımı sokağa bıraksaydı. Cinnet geçirip oraya (balkona) gitmeyecekti. Kişi sebep oluşturmuş. Ortada bir sebep var. Kendi niye içmemiş kızımı içirmiş. Barışmak için çağırmış barışmamış" dedi.

Kenan Usta’nın avukatı Ezgi Aybüke Dizlek de mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, "Zaten hürriyetinden yoksun kılma eyleminin ardından bir saat banyoda ağlıyor. Çantasını topluyor. Üzerini giyiniyor. Yola çıkmak için hazırlanıyor. Arkadaşından para istiyor. Balkona çıkıyor. Tekrar içeriye girip tartışıyorlar. Tekrar balkona çıkmak istiyor. Balkon eşiği ile koltuk arasında iki metre mesafe yok. Psikolojik ruh hali az çok tahmin edilebilir. Bu sizin kız arkadaşınızsa (bilirkişi) raporlardan daha çok bilgi sahibi olursunuz. Bartu C. bu yeterlilikte bir insan. İfadesine göre kendimi atacağım deyip de arkasından hiçbir gerçeklek payı addedmeden koltukta oturuyor. İhtimal vermemesi vahim bir durum. Ayşe yüzü Bartu C.’ye dönük şekilde çıkıyor. Kendini atlamak isteyen bir insanın yüzü dönük şekilde oraya çıkması mümkün mü? Komşuların ifadesine göre Ayşecan düştükten 3-5 dakika sonra aşağıya iniyor. Önce üstünü giyiniyor. O kadar soğukkanlı ki telefonları topluyor. Telefonları saklıyor. Karşı komşunun kapısını çalıyor. Sonra aşağıya iniyor. Polisler geliyor. Sonra olay yerinden gitmek istiyor. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Tüm bu hususlar bir araya geldiğinde taksirin gerçekleşmemesi mümkün değil. Kastı konuşurken taksirin gerçekleşip gerçekleşmesini konuşuyoruz" dedi

Sanık Bartu C.A.’nın avukatları ise sanığın hem taksirle ölüme neden olma hem de kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından beraatini istedi.

Hakim ise sanığın her iki suçtan da beraatine karar verdi.

"İTİRAZ EDECEĞİZ''

Duruşma sonrası baba Kenan Usta karara tepki gösterirken avukatı Ezgi Aybüke Dizlek de gazetecilere yaptığı açıklamada itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Dizlek, "Sayın mahkeme iki suç yönünden de beraatine karar verdi. Kararı istinaf edeceğiz. Ne mütaalaya ne de karara katılmak mümkün değil" dedi.