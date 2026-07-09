Ayvalık, Balıkesir'in en fazla Mavi Bayraklı plajına sahip ilçesi unvanını korudu

TÜRÇEV tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak Ödülleri kapsamında Ayvalık, Balıkesir'de en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip ilçe olma unvanını bir kez daha korudu. Ayvalık Belediyesi'nin işlettiği Cunda Arka Deniz, Çamlık Paşa Limanı, Altınova Kum Ada, Çamlık Kapri ve Lale Adası Duba plajlarında düzenlenen törenle Mavi Bayraklar göndere çekildi. Çevre yönetimi, deniz temizliği ve sürdürülebilir turizm alanında yürütülen çalışmaların sonucu olarak elde edilen başarı, ilçenin turizmdeki marka değerini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

"BU BAŞARIYI GELECEĞE TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, birden fazla plajın Mavi Bayrak almaya hak kazanmasının gurur verici olduğunu belirterek, "Balıkesir'de en fazla Mavi Bayrağa sahip ilçe Ayvalık'tır. Bu başarı, doğal güzelliklerimizi koruma konusundaki kararlılığımızın en somut göstergesidir. Mavi Bayrak programı; temiz deniz suyu, çevre eğitimi, çevre yönetimi ve güvenlik gibi kriterleriyle yerli ve yabancı ziyaretçiler için önemli bir kalite göstergesi olmaya devam ediyor. Çevreye duyarlı çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürerek bu başarıyı geleceğe taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.