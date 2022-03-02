Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'nde zeytin düzenlemesine tepki
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açan değişikliğe tepki gösterdi.
Maden Yönetmeliği’nin “tarım arazilerinde madencilik faaliyetlerini” düzenleyen maddesine ekleme yapıldı. Buna göre, “ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması” durumunda zeytinlikte madenciliğe izin verilecek. Madencilik yapan firmanın “faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getireceğini taahhüt etmesi” yeterli olacak. Ancak bu, yetişip meyve vermesi onlarca yıl alan zeytinlikleri yok edecek.
Düzenlemeye bir tepki de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den geldi. Ergin, Enerji Bakanlığı’nın maden yönetmeliğine ek bir madde koyarak elektrik ihtiyacının karşılanması gerekçesiyle, kamu yararı adı altında zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açan değişikliğin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Meralardan, tatlı su kaynaklarından sonra şimdi sıranın zeytinliklere de geldiğini vurgulayan Başkan Ergin, "Enerji Bakanlığı’nın maden alanları ile ilgili aldığı bu karar zeytinliklerin idam fermanıdır. Zeytinliklerimizde maden sahalarının genişletilmesi ve yeni maden sahaları açılması amacıyla yapılan değişiklik doğal hayatımıza, tarımımıza, çiftçimize, geçimini zeytin ve zeytincilik sektöründen kazanan insanlarımıza ihanettir. Bu karardan hemen geri dönülmelidir. Biz zeytine, incire, tüm doğaya sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
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