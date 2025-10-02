Azerbaycan’dan Türk medyasına ‘yalan haber’ tepkisi: İktidar susuyor

Azerbaycan Devlet Televizyonu AZTV’de dikkat çekici bir haber yayınlandı. Türk medyasının Azerbaycan-İsrail ilişkilerine dair dezenformasyon yaptığı belirtilen haberde, “Bu haberleri Hürriyet ve Sabah da yapıyor ve bunların iktidarla yakınlığını herkes biliyor. Ancak Türkiye yetkilileri susuyor. Bu çirkin kampanya neden?” sözlerine yer verildi.

Azerbaycan Devlet Televizyonu AZTV, Türk medyasına ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na, Türkiye’de yapılan haberler nedeniyle tepki gösterdi. Haber, “Kardeşliğe gölge düşürenler: Azerbaycan’a karşı çirkin kampanyanın arkasında kimler var” başlığıyla, 29 Eylül’de yayınlandı.

HÜRRİYET VE SABAH’A TEPKİ

Haberde bir Türk internet sitesinde, “Azerbaycan’dan açıklama: Eurovision 2026’da İsrail yoksa biz de yokuz” şeklinde bir haberin yapıldığı, bunun Azerbaycan tarafından yalanlanmasına rağmen daha geniş bir şekilde birçok platformda yer aldığı belirtildi. “Hatta Hürriyet ve Sabah gazeteleri aynı yalanı tekrarladı. Üstelik bu gazetelerin Türkiye’deki kadar, Azerbaycan’da da, tüm dünyada da Türkiye’nin mevcut iktidarına yakınlığını herkes iyi bilir. Bu daha da şaşkınlık yaratıyor. Yani Azerbaycan’la ilgili yayılan yalan ve çarpıtılmış haberlerin tesadüfi değil kasten olduğuna dair şüpheler doğuruyor” denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NA SESLENİLDİ

Türk medyasındaki dezenformasyonun Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu boyunca da sürdüğü söylenen haberde, “BM Genel Kurulu’nda konuşması boykot edilen İsrail Başbakanı Netanyahu’yu dinleyenler arasında Azerbaycan resmi heyetinin olduğunu iddia eden sahte fotoğraf ve haber yayıldı. Oysa BM konuşmaları canlı yayınlanıyor, BM sitesinde de izleyebilirsiniz. Bütün dünya medyası oradaydı, böyle açık bir etkinlikte herkesin gözü önünde nasıl olur da bu tür yalan haberler hazırlanır ve yayılır?” sorusu soruldu.

Haberde, Netanyahu’nun konuşması sırasında Azerbaycan heyetinin salonda bulunmadığının kameralara yansıdığı aktarılırken, “Bu resimleri montajlayıp sahte fotoğraf ile haber yapmak Türkiye medyasına ne üstünlük sağlayabilir? Ve yine Türkiye yetkilileri susuyor. Neden? Hatırlatalım ki, Türkiye Cumhurbaşkanlığı idaresinde dezenformasyonla mücadele için yeni bir birim oluşturuldu. Buna ek olarak Türkiye’de Ortak Medya Platformu faaliyet gösteriyor. Yani anlaşılıyor ki Türkiye hükümeti yalan haber konusuna hassas yaklaşıyor. Nasıl oluyor da Türkiye’de sıradan bir sahte fotoğraf konusunda açıklama yapan bu kurumlar Azerbaycan’la ilgili konularda susuyor?” cümleleri kullanıldı.

‘BİLİNÇLİ BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR’

Türkiye ve Azerbaycan’ın 2021 yılında birlikte kurduğu Ortak Medya Platformu’nun dezenformasyonla mücadele amacı taşıdığı vurgulanan haberde, “Eğer yalan haberler Türkiye medyasında devamlı yayınlanacaksa, Azerbaycan medyasının yaptığı açıklamalar da dikkate alınmayacaksa, Ortak Medya Grubu ile dayanışmanın ne anlamı kalır” denildi. Haberde, “Türk medyasının Azerbaycan’daki nüfuz alanını kaybetme arzusunun sebebi nedir? Azerbaycan hem devlet hem de medya politikasında kırmızı çizgilerini her zaman korumayı başarıyor. Türkiye’den de benzer bir yaklaşım bekleniyor” sözlerine yer verildi.

AZTV, konuyla ilgili medya uzmanı Müşfik Aleskerli’nin görüşlerini de aktarırken, Aleskerli, “Azerbaycan’ın müttefiklik ettiği devletlerle Azerbaycan’ın arasının bozulması için sanki bilinçli bir kampanya yürütülüyor. Bu da meselenin aynı zamanda siyasi bir mesele olduğunu gösteriyor. Sürecin arkasında bazı odakların olması da ihtimal dışı değil” sözlerini kullandı.