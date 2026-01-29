Aziz İhsan Aktaş davasında üçüncü gün: Beltaş, Avcılar ve Esenyurt Belediyesi tutuklularının savunma yapması bekleniyor

Silivri’deki Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonunda 27 Ocak’ta başlayan Aziz İhsan Aktaş davası duruşmasında bugün; Beltaş A.Ş., Avcılar ve Esenyurt Belediyesi’nden tutuklu isimlerin savunmaları alınacak.

Savunma yapacak isimler arasında; BELTAŞ tutuklusu Önder Gedik ve tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da yer alacak.

DURUŞMA SALONUNA İZLEYİCİ ALINACAK MI?

Mahkeme başkanı dün, duruşma salonundan çok sayıda görüntünün basında yer alması sebebiyle bugünkü duruşmada salona seyirci alınmayacağını açıkladı.

Avukatlar ve seyirciler duruma yoğun tepki gösterirken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP milletvekili Ali Gökçek, mahkeme heyetinin yanına giderek seyirci kararına karşı, duruşma salonundan görüntü çıkmaması konusunda bütün önlemleri alacaklarını söyledi.

Mahkeme başkanı, bugünkü duruşmada herhangi bir fotoğraf veya videonun basında yer alması durumunda seyirci alınmaması kararını uygulacaklarını kesin olarak belirtti.

Mahkeme başkanı ayrıca, kayıtların bir daha çıkması halinde aynı gün suç duyurusunda bulunacaklarını da belirtti.

Duruşmanın dün tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.