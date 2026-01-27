Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.01.2026 12:01:00
Haber Merkezi
Avukat Hüseyin Ersöz: Aziz İhsan Aktaş'ın 'özel korumalarla' duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz

Avukat Hüseyin Ersöz, tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın kendi ismiyle anılan davaya korumalarla gelmesine tepki gösterdi. Ersöz, Aktaş'ın 'özel korumalarla' duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklamasının olamayacağını belirtti.

CHP’li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı “Aziz İhsan Aktaş davası”nın ilk duruşması bugün görülüyor.

"Suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen sanıklardan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’ndeki büyük salonda görülecek duruşmaya özel korumalarıyla geldi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Aktaş'la ilgili geniş koruma tedbiri üzerine sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi. 

Ersöz "Duruşma salonlarında güvenliği kolluk (polis/jandarma) sağlar. Bir müşteki, tanık, sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı mahkeme heyetinden talep eder. Diğer sanıkların 1'er yakını duruşma salonuna girebiliyorken Aziz İhsan Aktaş'ın 'özel korumalarla' duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz. Bu görüntüye en başta kolluğun izin vermemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

 

Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma günü: Sanıklar 10 başlık altında savunma verecek
Aziz İhsan Aktaş davasında duruşma günü: Sanıklar 10 başlık altında savunma verecek Aziz İhsan Aktaş davası bugün görülmeye başladı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aktaş ile birlikte, 34’ü tutuklu toplam 200 sanık ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de aralarında yer aldığı isimler, 10 başlık altında savunma verecek. 15'e yakın korumayla duruşma salonuna gelen Aziz İhsan Aktaş, "Adalet mülkün temelidir. İlk gün söylediğim gibi, kaçmadım buradayım. Söylediklerimi tekrarlayacağım" dedi.
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Aziz İhsan Aktaş davası' açıklaması: 'Keşke duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi'
MHP'li Feti Yıldız'dan 'Aziz İhsan Aktaş davası' açıklaması: 'Keşke duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi' 6’sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılanacağı Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında ilk duruşma bugün yapılacak. Duruşma sabahında bir paylaşım yapan MHP'li Feti Yıldız, "Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi. Vatandaş daha çok bilgi sahibi olurdu" dedi.
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: Zeydan Karalar, iddialara Silivri'den cevap verdi
Aziz İhsan Aktaş iddianamesi: Zeydan Karalar, iddialara Silivri'den cevap verdi Hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin Silivri Cezaevi'nden bilgi notu gönderen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İddianamenin bütününde, ‘suç örgütünden ve 2019-2024 arasında gerçekleştiği ileri sürülen eylemlerden’ söz ediliyor halbuki tarafıma yönelik suçlamalar 2019 yılından önce” dedi.