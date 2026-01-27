Avukat Hüseyin Ersöz: Aziz İhsan Aktaş'ın 'özel korumalarla' duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz

CHP’li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı “Aziz İhsan Aktaş davası”nın ilk duruşması bugün görülüyor.

"Suç örgütü lideri" olduğu iddia edilen sanıklardan tutuksuz iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Marmara Kapalı Cezaevi Yerleşkesi’ndeki büyük salonda görülecek duruşmaya özel korumalarıyla geldi.

Avukat Hüseyin Ersöz, Aktaş'la ilgili geniş koruma tedbiri üzerine sosyal medya platformu X üzerinden tepki gösterdi.

Ersöz "Duruşma salonlarında güvenliği kolluk (polis/jandarma) sağlar. Bir müşteki, tanık, sanık güvenliğiyle ilgili endişe duyuyorsa bu korumayı mahkeme heyetinden talep eder. Diğer sanıkların 1'er yakını duruşma salonuna girebiliyorken Aziz İhsan Aktaş'ın 'özel korumalarla' duruşma salonu önünde görüntülenmesinin bir açıklaması olamaz. Bu görüntüye en başta kolluğun izin vermemesi gerekir" ifadelerini kullandı.