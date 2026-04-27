Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası... İkinci hafta başladı

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti.

Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.

Son olarak geçtiğimiz çarşamba günü, tutukluluklara ilişkin ara karar kuran Mahkeme Başkanı; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.

Yargılama; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor. “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı gizli tanıkların bu hafta mahkemede dinlenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü tahliye dilen isimler arasında yer alan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da Silivri’de.