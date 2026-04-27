Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında ikinci hafta: Gizli tanık 'XYZ49QP' ve 'Yaprak' dinlendi

Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi 3 No’lu Duruşma Salonu'nda İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davada, şubat ayında yapılan tutukluluk değerlendirmesi ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dahil dokuz isim, ara kararın açıklandığı 27 Şubat'ta ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının olduğu yedi isim hakkında tahliye kararı verilmişti.

Celse arasında ise eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali tahliye oldu.

Son olarak geçtiğimiz çarşamba günü, tutukluluklara ilişkin ara karar kuran Mahkeme Başkanı; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri eski müdürü Gülal Erdovan Anıl hakkında tahliye kararı verdi.

Yargılama; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 ismin tutukluluğu ile devam ediyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü tahliye dilen isimler arasında yer alan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da Silivri’de.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN AKTARIYOR

İşte duruşmada anbean yaşananlar...

14.38 | DURUŞMA SONA ERDİ

Duruşma bugünlük sona erdi. Yarın, avukatların beyanıyla devam edecek.

13.55 | "DUYDUKLARIMI ANLATTIM"

Gizli tanık “Yaprak” da ses ve görüntüsü değiştirilerek mahkeme salonunda dinlendi. “Yaprak”, “Vermiş oluğum ifademi tekrar ediyorum. Diyeceklerim bundan ibaret” diyerek sözlerine başladı.

Gizli tanık “Yaprak” Savcılıkta verdiği ifadede; “Aziz İhsan Aktaş’ın ihale süreçlerini yöneten, kimlerin ihaleye gireceğini belirleyen ve rüşvetle ihaleleri organize eden kişi olduğunu” anlatmıştı. Ayrıca; "Aziz İhsan Aktaş'ın İBB' deki bağlatılarının Ertan Yıldız ve Fatih Keleş olduğunu, ihalelerden verilecek payları Keleş ve Yıldız' a gönderdiğini, Mehmet Büyükgüzel'in verilen paraların kaydını tuttuğunu" öne sürmüştü.

“Yaprak” mahkeme salonunda kendisine Mahkeme Başkanı ve avukatlar tarafından yöneltilen hiçbir soruya yanıt vermedi, “Savcılıkta ifade verdim. Anlattıklarım duyduklarımdan ibaret” diyerek geçiştirdi.

Mahkeme Başkanı, “Detaylarını anlatın, yaklaşık 4 sayfa ifadeniz var” diye araya girdi. Gizli tanık, “Firma çalışanları ile ilgili ifadem vardı hatırladığım kadarıyla” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “O şekilde olmuyor. Bildiklerimi yazdım demek yeterli olmuyor” diye uyardı. Gizli tanığın benzer yanıtlar vermesi üzerine Mahkeme Başkanı, savcılıktaki ifadelerini hatırlattı. “Yaprak”, “Duyduklarımın tamamını ifademde anlattım” dedi.

Mahkeme Başkanı, “Belediyelerde yapılan ihale adrese teslimdir’ demişsin. Genel duyduklarınla ilgili mi?” diye sordu. “Yaprak”, “Genel duyduklarımızla ilgili. ‘Adrese teslim’ dediklerinden duyduklarımız… Duymuş olduklarımı, beyanlarımı yazılı olarak verdim” diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, “Bu beyanların tamamı duydukların mı?” sorusunu yöneltti. Gizli tanık “Yaprak”, “Evet, duyduklarım. Net bir şekilde yazdıklarım. Savcılığa kendim giderek ifade verdim. Duyduklarımın hepsini savcı beye anlattım” dedi.

Mahkeme Başkanı son olarak “Beyanların geçerli mi?” diye sordu. Gizli tanık, “Geçerlidir” dedi.

“KİMSE YÖNLENDİRMEDİ, DUYDUKLARIMI ANLATTIM”

“Yaprak”, bir avukatın, ifadesi sırasında kendisine baskı, yönlendirme yapılıp yapılmadığını sorması üzerine, “Kesinlikle kimse beni yönlendirmedi. Ben duyduklarımı net bir şekilde anlattım. Şirket içindeki arkadaşlarımızın konuştuklarından duyduklarımı anlattım. Yazıya döküldü, altına da imzamı attım” ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş’ın avukatı da söz aldı, “Yaprak”a, “‘Duydum, duyduğum kadarıyla’ dediğiniz kelime sayısı çok fazla. Bunları 3. kişilerden mi duydunuz?” diye sordu. Gizli tanık, “Burada 2. ve 3. kişilerden duyduklarımı anlatıyorum” yanıtını verdi.

Avukat bunu üzerine, “‘Nettir’ diyorsunuz ama netliğe ilişkin bir belge yok maalesef. Doğrulamak için bir kaynağınız var mı?” diye karşılık verdi. Gizli tanık, “Banka hareketleri” dedi.

13.47 | DURUŞMA TEKRAR BAŞLADI

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nda verilen ara sona erdi. Tutuklu sanıklar duruşam salonuna getirildi. Mahkeme Heyeti'nin de gelmesinin ardından duruşma tekrar başladı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mehmet Sağır, bu duruşmada dinlendi. Sağır, “Biz bir araç sattık, müşterimiz parasını gönderdi, satış yaptık. Kendi imzamdan başka kimsenin imzasını atmadım, bunu kabul etmiyorum. Ayda 30-40 araba satıyoruz, böyle bir şey ilk kez başımıza geliyor. Kabul etmiyorum. Alıcıyı tanımıyorum. Müşteri temsilcimiz ilgilendi, ben sadece imza attım, kendilerini tanımıyorum” dedi.

12.07 | DURUŞMAYA İLK ARA

Duruşmaya ara verildi. öğleden sonra, diğer gizli tanık “yaprak” dinlenecek.

11.40 | GİZLİ TANIK MAHKEMEDE DİNLENDİ: ÖRGÜT LİDERİ İDDİASIYLA YARGILANAN AKTAŞ’IN İFADELERİNİ KANIT OLARAK GÖSTERDİ

İddianamede gizli tanık olarak yer alan ve “Beşiktaş Belediyesi' nde Rıza Akpolat’ın bilgisi dahilinde ihalelerde yolsuzluk yapılır” diye ifade veren “XYZ49QP”, SEGBİS aracılığıyla sesi değiştirilerek mahkemede dinlendi:

“Daha önce savcılıkta beyanlarımı sunmuştum. Örgüt lideri olarak görülen Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan tahliye olarak dediklerimizi doğrulamıştır, yapıyı ortaya çıkarmıştır. Daha önce savcılıkta, belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı ortaya sermek için ifade vermiştim, Alican Abacı, Bahar Aksoy, Aziz İhsan Aktaş’ı anlatmıştım.

Daha önce tutuklanan, dosyada örgüt lideri olarak görülen Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak belediye içindeki bütün kokuşmuş yapıyı belgeleriyle birlikte ortaya çıkarmıştır. Alican Abacı’nın düğününün, müteahhit firmalar tarafından yapıldığını kendisi de bizzat doğrulamış ve belgelemiştir.

“BİZZAT GÖRDÜĞÜM USULSÜZLÜK YOK”

Gizli Tanık, Mahkeme Başkanının “Biraz detay anlatır mısınız?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Daha önce ifademde belediyelerde rüşvetin ne şekilde döndüğünü anlatmıştım. Kendine yakın firmalarla çalışmak isterdi. İhaleler tanıdık firmalara verilirdi, maksat rant elde etmektir. Belediyeyi yöneten Rıza Akpolat değil, Ali Rıza Yılmaz Başkandır diye düşünüyorum. Rıza Başkan yeni ve acemi olduğu için bu işleri yürüten Ali Rıza Yılmaz Başkandı.”

Daha sonra soru sormak üzere söz alan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın avukatı Hasan Sınar, “İfadeniz kapsamında Beşiktaş Belediyesinde eksik/kalitesiz mal alımıyla gerçekleştirilen ihalelerden bahsediyorsunuz ancak iddianamede bununla ilgili hiçbir iddia yer almıyor” diyerek gizli tanığın örnek ihale göstermesini istedi.

Gizli tanık “XYZ49QP”, “Benim somut olarak işaret edeceğim ihale söz konusu değildir. Ama belediyelerde işleyiş böyle yürür” yanıtını verdi.

Avukat Hasan Sınar: “İhalelerde aslan payını Akpolat’ın aldığını iddia ediyorsunuz ama hiçbir somut delile yer verilmiyor. Nasıl bir somut delili var? Kimden ne menfaat, komisyon alıyor?”

“Gizli tanık “XYZ49QP”: “Bunu söylemem şu an imkansız. Şu an mahkemede örgüt lider olarak görülen Aziz İhsan Aktaş, ekin pişmanlıktan yararlanarak tüm çıplaklığı ile anlatmıştır. Oraya bakılınca her şey görülecektir. Rıza Akpolat işin ehli olsaydı bu mahkemede kimse olmazdı.”

Avukatların “Aziz İhsan Aktaş’ın ifadelerine atıf yaptınız. Aktaş, ihalelerle ilgili usulsüzlük yapıldığını söylemiyor. Siz hangi usulsüzlüklerden bahsediyorsunuz” sorusunu yanıtlayan gizli tanık, “İhale x firmaya gidecekse mutlaka gidecektir. Somut ne öğrenmek istiyorsunuz. Bizzat gördüğüm usulsüzlük yok” dedi.

11.00 | 14. İSİM DE “ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM” DEDİ

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasının "mağdurlarından" Hakkı Sinan Ekiz, “Aracı Fahri Aksoy’a satmıştım. Konu bundan ibaret. Paramı almıştım” dedi. Ekiz, şikayetçi olmadığını belirtti, “Zararım yok. Şikayetçi değilim” dedi. Ekiz, dosyada şikayetçi olmadığını söyleyen 14’üncü isim oldu.

“Tanık” olarak dinlenen Selçuk Ünal da, “Tanıklık yapmıştım derken, Savcı Bey çağırmıştı, sattığım bir araç hakkında bilgi istedi. Hesabıma gelen bir para oldu herhalde o yüzden beni çağırdı” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDEN SONRA ALACAKLILAR GELMEYE BAŞLADI, OCAK’TA BELEDİYEYE HACİZ GELDİ”

“Tanık” olarak dinlenen Seyhan Belediyesi çalışanı Aykut Durmaz, “18 senedir görev yaptığım yerdeyim, 23 senedir belediyedeyim. Aynı yerde 18 senedir çalışıyorum. 31 Mart seçimlerinin ardından Oya Tekin başkanımıza devir teslim yapıldıktan sonra çok yoğun bir süreç başladı. Her siyasi partiden, STK’dan, vatandaştan gelenler vardı. 2-3 ay sonra alacaklılar gelmeye başladı. İstediklerini alamayanlar başkanlık katına gelip görüşmek istiyorlardı, yoğunluktan görüşemiyorlardı. Randevu istiyorlardı, gelip gitmeler devam etti. Ocak ayında Başkanın Makamı haczedildi. Alacaklılar istediklerini alamayınca yukarı çıkıyorlardı, randevu talep ediyorlardı” diye belediyede yaşanan ekonomik sıkıntıyı anlattı.

Durmaz, Aziz İhsan Aktaş’ı tanımadığını da söyledi.

Daha sonra tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Durmaz’a soru sormak üzere söz aldı.

Oya Tekin: “Tanık arkadaş başkanlıkı koruması gibi bir görevde. Bütçenin bozulmuş durumda olduğunu ve batık bir belediye devraldığımızı söylemiştim. Seyhan Belediyesi içerisinde, Seyhan’da ve Adana’da belediyenin borçluluğu ile ilgili konuşmalar oluyor muydu? Seçimden önce imzalanan bir toplu iş sözleşmesi var, maaşlar 3 katına çıkmıştı. Bununla ilgili bir duyumun, bilgin var mı? Bu durum biliniyor muydu?”

Aykut Durmaz: “Evet. Ödeme yapılamadığı için işçiler tarafından eylem oluyordu. 3 katına çıkan bir maaş vardı. Ödeme yapılmadığı için eylemler oluyordu. Seyhan halkı da hizmet alamadığı yönünde konuşuyordu, borç yükünü herkes konuşuyordu, bu durumu herkes biliyordu.”