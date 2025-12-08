Cumhuriyet Gazetesi Logo
Babacan'dan çiftçi, esnaf ve KOBİ'ler için vergi ve sigorta primi borçlarında yapılandırma teklifi

8.12.2025 20:34:00
Güncellenme:
ANKA
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, çiftçi, esnaf ve KOBİ'ler için vergi ve sigorta prim borçlarında yapılandırma teklifinde bulundu.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumun geniş kesimlerini etkileyen borç sarmalının daha fazla derinleşmesine izin verilemez. Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında; çiftçinin, esnafın, KOBİ’lerin banka borçlarında; vergi ve sigorta primi borçlarında yeniden yapılandırma zamanı gelmiştir, geçmektedir." ifadesini kullandı.

