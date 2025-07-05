Babacan’dan Haberal’a ziyaret: ‘Vizyonu, Türkiye’nin dünyaya açılan penceresidir’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal ile birlikte, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı Ankara’da ziyaret etti. Ziyaret, Prof. Dr. Haberal’ın Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ndeki makamında gerçekleşti. Ziyaret sırasında Genel Başkan Ali Babacan, Prof. Dr. Haberal’ın tıp alanındaki başarılarını dile getirdi. “Haberal Hocamızın dünya çapındaki başarıları, sadece onun değil, Türkiye’nin de gururudur. Kendisinin vizyonu, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir” dedi. Haberal’ın dünya genelinde “müthiş Türk bilim insanı” olarak anıldığını belirten Babacan, “Dünya bilim otoriteleri, Türkiye’de organ nakli ve bağışı konusundaki gelişmelerin temelinde Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın olduğunu söylüyor. Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Bugünkü ziyaretimizin amacı da hocamızın dünya genelindeki başarılarını tebrik etmek ve kendisine şükranlarımızı sunmaktır” ifadelerini kullandı.

‘GÖREVİMİZ ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK’

Ziyarette sırasında konuşan Haberal da, “İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize, Lozan’da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarına rahmet ve şükranla minnettarız. Bugün bu topraklardaysak, onların hayatlarını feda etmeleri sayesindedir. Bizlerin görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmak ve kurucularımızı asla unutmamaktır. Başkent Üniversitesi de bu misyonla hizmet etmektedir” dedi.