Babacan: Üzülerek söylüyorum...

16 Eylül 2021 Perşembe, 14:53

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon Yomra İlçe Kongresinde konuştu.

Babacan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Geçtiğimiz haftalarda Erdoğan’a çağrıda bulunup ‘Bizim başarılarımızla övünmeyi bırakın, siz ne yaptınız?’ demişti. Geçmişi anlatıp durmayın dedim. Bunu anlatın dedim. Bugünkü iktidar kendi başarı hikayesi tükendiği için geçmişi anlatıp duruyor. Bugün farklı bir tablo var ve bütün yetki kendisinde.

Sabah akşam eski dönemin başarılarıyla övünüyor Sayın Erdoğan ve bu huyundan da vazgeçmiyor.

Bir kere bile “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi başladı ve yoksulluk azalıyor” böyle bir şey duydunuz mu?

Sistemi değiştirdik, bütün yetkiyi elimde topladım, ülke zenginleşti” diyebiliyor mu? Diyemez. Çünkü şu andaki sistemin sonuçlarıyla övünmek mümkün değil.

Artan ne, azalan ne? Bunun muhasebesini doğru yapmak lazım. İstihdam diyor değil mi?

2018’de Taraflı Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemine geçtik mi? Geçtik. Sayın Erdoğan bütün ipleri eline aldı mı? Aldı.

"ERDOĞAN ARTIK HAYAL ALEMİNDEN KONUŞUYOR"

2018’in Haziran’ından bu yana istihdama ne oldu? 1 milyon azaldı, 1 milyon. İstihdamı değil, işsizliği artırdılar.

Erdoğan çalışanların gelir seviyesinin yükseldiğini söyledi. Ona şu son 3 yıla bakmasını söylüyorum. Emeklinin maaşı eridi.

OVP’deki 2023 hedefine dikkatinizi çekiyorum. 2023 hedefi 10 bin 700 dolar biz 2008’de 11 bin doları yakalamışız zaten. Fakirleşmeyi görüyor musunuz? Hesap bütün açıklığıyla ortada. Kötü yönetim ve bu yönetimin bir ülkeye verebileceği zararı başka hiçbir şey veremez. Ne anlatırsa anlatsın boş, hesap ortada. Biraz çarşı pazar dolaşsa bu söylediklerini de söyleyemez, vatandaşa ayıp olur der. Çıkıyor ekonomi şöyle iyi böyle iyi diyor. Her konuşmasında halkla arasındaki uçurum büyüyor bunun farkında değil artık.

Ekonomiyle ilgili konuları Erdoğan artık hayal aleminden konuşuyor. Bu ülkenin hedefleri nasıl küçültüldü? Vatandaşın cebindeki paranın değeri nasıl pul oldu?

Yoksul sayısı tırmandı, enflasyon gerçekten vatandaşı eziyor.

(Erdoğan’ın ‘Büyük ve güçlü Türkiye’nin silüeti ufukta gözükmüştür’ sözleri) Kendisine sormak istiyorum acaba ne tarafa, hangi ufuğa bakıyor?

Külliye Ankara’da, şimdi o külliyeden çıkıp, şöyle Kızılay’da falan vatandaşa sorsa ‘ya ben ufukta şöyle bir şey görüyorum, sizde görüyor musunuz?’ dese anlayacak öyle bir şey olmadığını. Bu ülkenin gençleri ufuğa bakınca kapkara bir gelecek görüyor.

Baktığınız ufukta acaba hiç demokratik, adil ve özgür bir Türkiye silüeti de görüyor musunuz? Yani öyle bir hedefiniz var mı? Üzülerek söylüyorum göremez.