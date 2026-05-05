Babala TV'nin 'baraj patladı' paylaşımı davasında karar: Oğuzhan Uğur beraat etti

"Hatay'da baraj patladı" paylaşımının Oğuzhan Uğur'un kurucusu olduğu Babala TV tarafından yayıldığı iddiası üzerine açılan dava, 2,5 yıl süren yargılama sonunda karara bağlandı.

Mahkeme sürecinde savcılık sanıklar hakkında cezalandırma yönünde mütalaa sunarken, mahkeme beraat kararı verdi. Konuyla ilgili olarak müşteki konumunda olan Hasret Yıldırım, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Kararla birlikte Oğuzhan Uğur hakkında beraat kararı verilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023’te meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında ’BaBaLa TV’ adlı sosyal medya hesabından 7 Şubat günü ’Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı’nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim’ ve ’Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor’ şeklinde paylaşımların yapıldığı, paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı ve söz konusu iddialar nedeniyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığına ve halk arasında korku ile paniğe yol açtığına ilişkin paylaşımların yapıldığı anlatılmıştı.

Oğuzhan Uğur ise dava kapsamında daha önce yaptığı bir savunmasında, "O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım. Benim milyonlara ulaşan hesaplarım var, eğer yanlış bir haber yapmak isteseydim bunu olay tarihinde 300-400 bin hesabı olan ’BabalaTV’ hesabından yapmazdım" demişti.