Babala TV'nin 'baraj patladı' paylaşımı davasında karar: Oğuzhan Uğur beraat etti

5.05.2026 11:54:00
İHA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde sosyal medyada yayılan "Hatay'da baraj patladı" iddiasına ilişkin açılan davada, yargı süreci tamamlandı. Fenomen Oğuzhan Uğur beraat etti.

"Hatay'da baraj patladı" paylaşımının Oğuzhan Uğur'un kurucusu olduğu Babala TV tarafından yayıldığı iddiası üzerine açılan dava, 2,5 yıl süren yargılama sonunda karara bağlandı.

Mahkeme sürecinde savcılık sanıklar hakkında cezalandırma yönünde mütalaa sunarken, mahkeme beraat kararı verdi. Konuyla ilgili olarak müşteki konumunda olan Hasret Yıldırım, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.

Kararla birlikte Oğuzhan Uğur hakkında beraat kararı verilmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023’te meydana gelen 2 büyük deprem sonrasında ’BaBaLa TV’ adlı sosyal medya hesabından 7 Şubat günü ’Acil - Kahramanmaraş Türkoğlu Nurdağı’nda Kumçatı köyünde baraj patlamış ve su basıyormuş, sadece yetkililer için iletişim’ ve ’Hatay Antakya Yarseli Barajı çatlamış Allah aşkına buraya ekip yollansın çok yağmur yağıyor’ şeklinde paylaşımların yapıldığı, paylaşımlar sonrası konuyla ilgili medyada böyle bir durumun yaşanmadığına ilişkin haberlerin yapıldığı ve söz konusu iddialar nedeniyle deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığına ve halk arasında korku ile paniğe yol açtığına ilişkin paylaşımların yapıldığı anlatılmıştı.

Oğuzhan Uğur ise dava kapsamında daha önce yaptığı bir savunmasında, "O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım. Benim milyonlara ulaşan hesaplarım var, eğer yanlış bir haber yapmak isteseydim bunu olay tarihinde 300-400 bin hesabı olan ’BabalaTV’ hesabından yapmazdım" demişti.

'WhatsApp dinlenebiliyor mu?' sorusuna siber güvenlik polisinden yanıt geldi, Oğuzhan Uğur şoke oldu! 'Kameranız kapalı olsa bile...' Fenomen Oğuzhan Uğur, "Mevzular Açık Mikrofon! Barikatın Diğer Tarafı!" programına konuk olan siber güvenlik polisine "WhatsApp dinlenebiliyor mu?" diye sordu; "Özel istek, devlet boyutunda ciddi bir mesele olmadığı sürece hiçbir problem yok" yanıtını aldı. Adli bilişim alanında da çalışmış olan polis memuru, hard disklerin tam anlamıyla temizlenmediğini ve bu bilgilere ulaşılabildiğini söyledi.
Ekrem İmamoğlu'ndan Oğuzhan Uğur'a mektup Oğuzhan Uğur, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, "Türkiyemiz için; Cumhuriyet, Demokrasi, Özgürlük, Adalet, varlığımızın temelidir diyerek haykırmak, yaşasın tam bağımsız Türkiye prensibinin yılmaz bekçileri olmak şarttır" dedi.
Barajların çatladığına ilişkin paylaşımlar yapılmıştı: Oğuzhan Uğur hakim karşısında
Barajların çatladığına ilişkin paylaşımlar yapılmıştı: Oğuzhan Uğur hakim karşısında Fenomen Oğuzhan Uğur, sahibi olduğu sosyal medya hesabından 6 Şubat 2023’de gerçekleşen 2 büyük deprem sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmasına ilişkin 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Uğur savunmasında, "O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım" dedi. Mahkeme ara kararında, Kahramanmaraş ve Hatay Afet Müdürlüğü’ne atılan tweet sonrası yardımların sekteye uğrayıp uğramadığının sorulması için yazı yazılmasına hükmetti.