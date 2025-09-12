Ekrem İmamoğlu’ndan Oğuzhan Uğur’a mektup

Oğuzhan Uğur, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesajı paylaştı.

Mektubunda hak savunuculuğunun vatandaş hakkı olduğunu belirten İmamoğlu, “Doğruyu savunmak hepimizin borcudur” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Oğuzhan Uğur'a yazığı mektubunda şunları söyledi:

"Sevgili Oğuzhan Uğur,

Hak savunuculuğu vatandaş hakkıdır, doğruyu savunmak hepimizin borcudur. Hak yememek ,hakkını yedirmemek, devletin ve milletin iyiliği için dertlenmek, uyarmak ve sorumluluk almak, anayasal haklarını aramak, sorgulamak, devletin kurumlarına zarar verenleri uyarmak, milletinin dertleriyle dertlenmek, yurdunu, insanını özünden çok sevmek demektir!

"YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Hukuksuzluğa karşı durmak, Türkiyemiz için; Cumhuriyet, Demokrasi, Özgürlük, Adalet, varlığımızın temelidir diyerek haykırmak, yaşasın tam bağımsız Türkiye, prensibinin yılmaz bekçileri olmak şarttır.

Üstünlerin hukukuna tepki koyarak, geç kalmadan; Susmamayı, konuşmayı, yazmayı, haykırmayı, hatırlattığın için teşekkürler."