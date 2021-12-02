Babası tarafından şiddete maruz bırakılan bebek hakkında hastaneden yeni açıklama
Gaziantep'te babası tarafından şiddete maruz bırakılan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı İsmail Demir, gazetecilere, bebeğin durumunun düne göre daha iyi olduğunu söyledi.
Bebekte önemli iyileşme katedildiğini ifade eden Demir, "Dün biraz beslenme sıkıntımız vardı. Bugün beslenmemiz de iyi gidiyor. Yaptığımız son tetkiklerimizin sonuçları güzel" dedi.
Demir, yarın son bir değerlendirme yapacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:
"Yarın ki değerlendirmemizde ekstradan bir problem olmazsa servise çıkma durumu olabilir. Bunun için yarını bekleyeceğiz. Dün hastamızın durumuyla ilgili sosyal medyada olumsuz haberler yayıldı ama hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an hastamızın durumu gayet iyi durum ve stabil seyretmektedir. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı."
TUTUKLANMIŞTI
Gaziantep'te babası Y.G. tarafından şiddete maruz bırakılan yaklaşık 2 aylık C.G. tedavi altına alınmış, baba ise "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan önceki gün tutuklanmıştı.
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