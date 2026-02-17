Babasını 12 bıçak darbesi ile öldürdü: Şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Kaman ilçesi Çağırkan köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Gürün ile babası Bayar Gürün arasında tartışma çıktı. Ali Gürün, odanın kapısını kilitleyerek babası Bayar Gürün'ü 12 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Evde bulunan bakıcı ve babaannenin ihbarıyla olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

"ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLUNCA KAPIYI AÇARIM"

Ali Gürün'ün, olay yerine gelen ekiplere kapıyı açmayarak, "Öldüğünden emin olduktan sonra kapıyı açarım" dediği öğrenildi. Kapıyı kırarak açan ekipler, ağır yaralı Bayar Gürün'ü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Baba Gürün, kurtarılamadı. Ali Gürün ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ali Gürün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklanan Gürün'ün mahkemede verdiği ifadede, "İşsizdi, iş bulamıyordum ve maddi sıkıntılarım vardı. Babam bana hiçbir şekilde iş bulmam konusunda ve maddi konularda destek olmuyordu. Aramızda tartışma çıktı ve ben de kendisini öldürdüm" dediği öğrenildi.

Diğer yandan Bayar Gürün'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Çağırkan köyünde toprağa verildi.