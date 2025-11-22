Bağcılar'da 5 katlı binada yangın paniği!

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 512. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde saat 03.45 sıralarında yangın çıktı. Kompresör tamiri yapılan dükkânda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın da alevler kısa sürede iş yerini sardı ve üst katlara yayıldı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında üst katlarda yaşayan bazı yurttaşlar kendi imkânlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

İtfaiye ekipleri, yoğun dumanla kaplanan iş yerinde yaşayan Z.A.'yı (70) içerde yaralı halde buldu. İtfaiye ekipleri tarafından dükkandan çıkarılan Z.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı anlarda binada küçük çaplı patlamalar meydana geldiği için polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevler, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.