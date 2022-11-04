Bağcılar ve Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu
İstanbul Bağcılar ve Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 451 gram eroin ile 114 adet extacy hap ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda K.K., Ş.K., G.K., S.K., H.K. ve B.K. isimli 5 kişi gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda 451 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, 100 adet şeffaf poşet ele geçirildi.
Polis ekipleri Ümraniye'de de evde uyuşturucu sattığı belirlenen M.N.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 114 extacy hap, 1 adet cep telefonu ve 3 bin 260 lira para ele geçirildi.
İki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.
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