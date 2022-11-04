Bağcılar ve Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

04 Kasım 2022 Cuma, 15:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda K.K., Ş.K., G.K., S.K., H.K. ve B.K. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 451 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, 100 adet şeffaf poşet ele geçirildi.

Polis ekipleri Ümraniye'de de evde uyuşturucu sattığı belirlenen M.N.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 114 extacy hap, 1 adet cep telefonu ve 3 bin 260 lira para ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.