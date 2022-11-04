Bağcılar ve Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul Bağcılar ve Ümraniye'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 451 gram eroin ile 114 adet extacy hap ele geçirildi.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 15:07
Bağcılar ve Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda K.K., Ş.K., G.K., S.K., H.K. ve B.K. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 451 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu, 100 adet şeffaf poşet ele geçirildi.

Polis ekipleri Ümraniye'de de evde uyuşturucu sattığı belirlenen M.N.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 114  extacy hap, 1 adet cep telefonu ve 3 bin 260 lira para ele geçirildi.

İki operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı. 


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