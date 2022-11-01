Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

01 Kasım 2022 Salı, 12:48

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karasamsun Mahallesi'nde uyuşturucu madde sattıkları bilgisi edinilen O.Ç, E.C.B. ve Ö.U.'yu takibe aldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheli ile aynı araçtaki B.K. ve S.Ş.'yi de gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler, 14 sentetik ecza hap buldu.

Soruşturmanın devamında zanlıların Karasamsun Mahallesi'nde müşterek kullandıkları ikamette arama yapan ekipler, 24 bin 170 kapsül sentetik ecza hap, 2,18 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, tabanca ve 7 dolu fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç, E.C.B. ve Ö.U. tutuklandı. B.K. ve S.Ş. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.