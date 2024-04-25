Bağcılar'da 23 Nisan gösterilerinde öğretmene saldırı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 25.04.2024 - 11:23

İstanbul Esenler’de 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmen Ozan K. veli Mehmet Ş. tarafından darbedildi. Olay 23 Nisan'da saat 11.00 sıralarında Esenler’de bulunan Ayvalıdere Ortaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, 23 Nisan gösterileri sırasında veli Mehmet Ş., okula çocuğunu izlemeye geldi. Daha sonra Türkçe öğretmeni Ozan K.’yı konuşmak için okul bahçesinden dışarıya davet etti. Öğretmeni whatsapp grubunda neden uyardığını sorduktan sonra aralarında tartışma çıktı. Mehmet Ş.'yi öğretmene saldırarak darbetti. Araya diğer öğretmenler girdi.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı öğretmen, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Darp raporunu aldıktan sonra Esenler Polis Merkezi’ne götürülen öğretmenin, şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

“HOCAYA KAFA ATTIKTAN SONRA YUMRUKLA SALDIRIYOR”

Olayı gören velilerden Veysel Azbay, “Gösteri esnasında olmuş olay. Öğrenin velisi gösteri yerine gelince tartışma çıkıyor, hocaya kafa attıktan sonra yumrukla saldırıyor. Okuldaki öğretmenler ambulansı çağırıyorlar, o esnada ‘öğrenci velisi öğretmeni dövdü, durumu iyi değil” dediler” diye konuştu.

“AĞZI BURNU KAN İÇİNDEYDİ”

Kızını 23 Nisan gösterilerinde izlemeye giden Ali Fidan ise, “Aşağı indiğimde öğretmenin ağzı burnu kırık içinde elini yüzünü yıkıyordu ancak kimin vurduğunu görmedim. Olay anında ben zaten okula kızımı izlemeye gidiyordum. Polis çağrıldı, öğretmenin ağzı burnu kan içindeydi. Diğer öğretmenler yıkıyordu” dedi.