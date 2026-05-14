Bağcıoğlu: Savunma siyasi rant kapısı olmamalı

Samsun’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, parti il binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi ile Samsun Yurt Savunma Sanayi firmasını ziyaret eden, düzenlenen panelde bilgilendirmeler yapan Bağcıoğlu, savunma sanayisi üzerinden muhalefete yönelik ortaya atılan iddialara sert tepki gösterdi.

Savunma sanayisinin cumhuriyet hükümetlerinin ortak mirası ve Türk milletinin öz sermayesi olduğunu kaydeden Bağcıoğlu, bu alanın siyasi rant kapısı haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin savunma reflekslerinin köklü bir geçmişe dayandığını ifade eden Bağcıoğlu, “Özellikle 1973’te TUSAŞ’ın kurulmasını esas alırsak bu dönemden itibaren rahmetli Bülent Ecevit’in, Necmettin Erbakan’ın, Turgut Özal’ın değişik seviyelerde yaptıkları katkılarla ve tüm cumhuriyet hükümetlerinin ortak katkılarıyla bu hale geldiğine, savunma sanayisinin vatandaşlarımızın, Türk milletinin katkılarıyla bu seviyeye geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunu bir parti holiganlığı gibi değil, siyaset dışı bir gündem olarak tutuyoruz” ifadelerini kullandı.