Bahar Candan’a müstehcen fotoğrafı nedeniyle ‘deprem’ soruşturması açıldı
50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat Depremleri sonrası sosyal medya hesabından müstehcen fotoğraf paylaşan Bahar Candan hakkında soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya fenomeni Bahar Candan dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü fenomen sosyal medya hesabında müstehcen bir kıyafetle çekilmiş fotoğrafını paylaşıp “Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz, size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullanınca sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
ÖZÜR DİLEDİ
Durumla dalga geçtiği düşünülen fenomen, gelen tepkiler sonrası özür dilese de tepkilerin hedefinde olmaya devam etti.
Günaydın’ndan Dilek Yaman Demir’in haberine göre; bir vatandaş CİMER’e başvurarak Candan’ın milli yas ilan edilen bu felaketle dalga geçtiği için cezalandırılmasını talep etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emniyet tarafından kimlik tespiti yapılan fenomen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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