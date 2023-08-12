Bahar Candan’a müstehcen fotoğrafı nedeniyle ‘deprem’ soruşturması açıldı

Yayınlanma: 12.08.2023 - 17:57

Güncelleme: 12.08.2023 - 17:58

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya fenomeni Bahar Candan dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü fenomen sosyal medya hesabında müstehcen bir kıyafetle çekilmiş fotoğrafını paylaşıp “Ben ve ayıcığım deprem için çok üzgünüz, size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullanınca sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

ÖZÜR DİLEDİ

Durumla dalga geçtiği düşünülen fenomen, gelen tepkiler sonrası özür dilese de tepkilerin hedefinde olmaya devam etti.

Günaydın’ndan Dilek Yaman Demir’in haberine göre; bir vatandaş CİMER’e başvurarak Candan’ın milli yas ilan edilen bu felaketle dalga geçtiği için cezalandırılmasını talep etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet tarafından kimlik tespiti yapılan fenomen hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.