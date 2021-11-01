Bahçeli "Kahraman" demişti, tahliye olan Kürşat Yılmaz'ın ilk fotoğrafı ortaya çıktı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:48

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmıştı.

Kürşat Yılmaz, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılması çağrılarına tepki gösterdiği konuşmasında gündeme gelmişti.

Bahçeli, konuşmasında, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kürşat Yılmaz, avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edildi, 32 yıllık cezadan beraat etti. Bu cezanın infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

İLK BULUŞMA ESKİ MHP'Lİ BAŞKAN İLE

Tahliye olan Yılmaz, eski MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü ile bir araya geldi.

Buluşmayı sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşan Ünlü, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğidi Reis Yakup Kürşad Yılmaz. Fotoğraf tamamlandı” notunu düştü.

Aydın Ünlü, Kürşat Yılmaz ile buluşmasının fotoğrafını paylaşmasının ardından, Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşarak "Liderim, Devlet Bahçeli" ifadelerini kullandı.