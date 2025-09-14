Bahçeli sürece vurgu yapıp 'tahliye edilmeli' demişti: Ahmet Özer, CHP'ye yönelik baskılara dikkat çekti

MHP lideri Bahçeli, iktidara yakın kimliği ile bilinen Sabah gazetesine verdiği röportajda yeni sürece ilişkin mesajlar vermişti.

Bahçeli, tutuklu CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "Türkiye barış sürecine girdiyse tahliye edilmesi gerekiyor" demişti. Bahçeli ayrıca Özer'in göreve iade edilmesi gerektiğini savunmuştu.

ÖZER: BARIŞ SÜRECİNE VURULMUŞ BİR DARBE

Ahmet Özer ise bugün X hesabından kamuoyuna bir mesaj paylaştı.

Özer, mesajında, CHP'ye yönelik artan yargı baskılarına değindi. Özer, "Seçimleri ve YSK’yı bypass ederek iki sene önce yapılmış bir seçimi yok sayarak seçilmiş il başkanı Özgür Çelik’i ve yönetimini görevden alıp yerine kayyum atamak hem demokrasiye hem de içinden geçtiğimiz barış sürecine vurulmuş bir darbedir" dedi.

"SÜRECE ZARAR VERİYOR"

Özer'in mesajı şu şekilde:

"Bir demokrasinin vazgeçilmez temel koşulu çok partili sistem ve seçim güvenliğidir. Bunu kayyım atamalarıyla zedelerseniz demokrasiyi ortadan kaldırmış olursunuz, bunun en büyük zararı ise ülkemize ve ülkemizin geleceğine olur.

Seçimleri ve YSK’yı bypass ederek iki sene önce yapılmış bir seçimi yok sayarak seçilmiş il başkanı Özgür Çelik’i ve yönetimini görevden alıp yerine kayyum atamak hem demokrasiye hem de içinden geçtiğimiz barış sürecine vurulmuş bir darbedir.

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Esenyurt’ta, Şişli’de, Van’da, Mardin’de olduğu gibi seçmen iradesinin yargı yoluyla bypass edilerek seçilmiş Belediye Başkanlarının yerine kayyum atanması, şimdi de bu durumun parti ile sürmesi kaygı vericidir. Bu durum halkın idareye olan güvenini sarstığı gibi yurttaşlık bağını zedelemekte, toplumsal barışa olan inancı zayıflatmaktadır.

Ayrıca seçmen iradesini hiçe sayan girişimlerin, seçilmiş bir başkan vekilinin parti değiştirmesinin temiz ve ilkeli siyaset anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır.

Şişli Belediye Başkanı değerli dostum Emrah Şahan’a adeta yedekleme yaparcasına ikinci kez tutuklama kararı verilmesi, hemen akabinde bir gün sonra da Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’nun ve belediye personelinin gözaltına alınması kabul edilemez.

Bir yandan barış süreci yürütürken öte yandan bununla taban tabana zıt antidemokratik adımların atılması birbiriyle bağdaşmamakta ve sürece zarar vermektedir.

Yaşananlara baktığımızda konunun bir parti ve ideoloji meselesini çok ötesine geçtiğini, ülkenin huzuru, refahı ve geleceği meselesine dönüştüğünü görüyoruz.

Ülkenin huzur ve refahı, demokrasinin geleceği ve toplumsal barışın tesisi için bütün yetkilileri sorumluluk almaya, sorumlu davranmaya ve antidemokratik uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz.

Zira tüm yurttaşlarımızın başta adalete olan inanç olmak üzere barışa, huzura ve refaha ihtiyacı var."