Bahçeli tek tek saydı, oy pusulasına da sardı: Tüm sol hedefte
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik mesajlar verirken, sol partileri hedef aldı. Bahçeli, “Demokrasinin olmadığı bir ülkede gayri meşru TKP’nin veya HKP’nin seçimlerde boy göstermesi akıl dışılıktır. HDP’nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'yle, SOL Parti’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin ahlaksızca propagandası yapılan sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TCG Anadolu’nun hizmete alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik mesajlar verdi.
Açıklamasında hükümete övgülerde bulunan ve muhalefetin ‘tek adam rejimi’ olarak adlandırdığı başkanlık sisteminin devam etmesi gerektiğini savunan Bahçeli, “Eser ve hizmet kervanı yarı yolda kalmamalıdır. Türkiye bir yol kazasına uğramamalıdır. Özellikle demokrasi ve özgürlükler ekseninde ülkemize devamlı iftira atanların, utanmadan kara çalanların, edepsizce suizanda bulunanların, YSK tarafından kurayla belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemizdir” dedi.
Bahçeli, demokrasi tartışmalarına ilişkin ise sol-sosyalist partileri hedef aldı. MHP lideri açıklamasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
“Özellikle demokrasi ve özgürlükler ekseninde ülkemize devamlı iftira atanların, utanmadan kara çalanların, edepsizce suizanda bulunanların, YSK tarafından kurayla belirlenen oy pusulasındaki ittifak ve partilerin dizilimine dikkatle bakmaları samimi tavsiyemizdir. Demokrasinin olmadığı bir ülkede, gayri meşru Türkiye Komünist Partisi’nin veya Halkın Kurtuluş Partisi’nin seçimlerde boy göstermesi akıl dışılıktır. Özgürlüklerin olmadığı bir ülkede, Türkiye Komünist Hareketi’nin varlığından bahsetmek hastalık ölçüsünde saflıktır. HDP’nin kayyumu olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisiyle, Sol Parti’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin ahlaksızca propagandası yapılan sözde diktatörlük ve tek adam rejiminde seçimlere katılabilmesi olacak şey değildir. Sosyalist Güç Birliği İttifakı ile Emek Özgürlük İttifakı Zillet İttifakı’nın potansiyel ortakları, birinci dereceden siyasi hısımlarıdır. Bunların alayı birden Türkiye’nin karşısında mevzilenmişler, yıkım ve yozlaşmanın egemenliği için harekete geçmişlerdir. Zillet koalisyonunun en ciddi karın ağrısı da savunma sanayindeki kesintisiz elde edilen muhteşem kazanımlardır. Ne mutlu bizlere ki, Türkiye’nin ilk yerli ve milli uçak gemisi hizmete girmiştir.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim beyannamesinde dikkat çeken vaat
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- AKP Ordu İl Başkanı görevden alındı
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu
- Savcı Sayan sessizliğini bozdu, kendini avuttu...
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak