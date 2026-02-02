Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... Tefecilere operasyon: 23 tutuklama!

Şanlıurfa’da, jandarmanın düzenlediği büyük çaplı bir operasyonda, tefeci organize suç örgütüne yönelik etkili bir müdahale gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sonucunda 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa’da tefeci organize suç örgütüne yönelik jandarmamızın düzenlediği operasyonda 4,2 milyar lira hesap hareketi bulunan 37 şüpheliyi yakaladık. 23’ü tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK verileri sonucu şüphelilere ait yaklaşık 804 milyon lira değerinde; 20 adet taşınmaz, 55 adet araç ve bin 145 adet banka hesabına el konuldu. Ayrıca; 12 adet şirkete TMSF tarafından kayyım atandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu; 45 farklı adreste, 545 jandarma personeli ve Jandarma İHA (JİHA) destekli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; faizle borç verdikleri vatandaşlarımızı baskı altına aldıkları, yüksek faizle verdikleri paraların teminatı olarak vatandaşlarımıza çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını ise tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bu şahıslar hakkında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı. Organize suç örgütleri ve çetelerle nasıl kararlılıkla mücadele ediyorsak, tefecilere karşı da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Jandarma Komutanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.