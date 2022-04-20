Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:45

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.