Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

DHA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:45
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi. 


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