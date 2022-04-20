Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Video Haberler
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Kuyumcularda 'sahte altın' alarmı
- Yem fiyatlarına bir zam daha!
- Vakıflardan 'Ayasofya Camisi' açıklaması
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Türkiye’de e-ticaret satışları 381 milyar lirayı aştı
- 'Hedeflerinde hekimlik mesleği var'
- Uykusuz'dan Erdoğan göndermeli kapak
- Erdal Beşikçioğlu'nun sahnesinden 'Fişekhane' kararı
- Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı