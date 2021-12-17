Bakan Derya Yanık, ‘çocuk yaşta evlilik ve doğumu’ soru önergesini geçiştirdi
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, 18 yaş altı doğum yapan çocukların sayısının arttığına dikkat çekerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bakan Yanık, soru önergesini "Veriler TÜİK’in sitesinde" diyerek geçiştirdi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın 18 yaş altı evlilikleri sorduğu önergesine, “Evliliklerde yaş dağılımına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) web sayfasında yer almaktadır” yanıtını verdi. Önergedeki “Son 5 yılda 18 yaş altı kaç çocuk doğum yapmıştır?” gibi soruların da görev alanına girmediğini savunan Yanık, “Sağlık Bakanlığı’nın görev alanı içerisinde bulunduğundan bakanlığımızca değerlendirilmemiştir” ifadelerini kullandı.
CHP’li Kılıç, 18 yaş altı doğum yapan çocukların sayısının arttığına dikkat çekerek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kılıç, “Son 5 yılda 18 yaş altı kaç çocuk doğum yapmıştır? Küçük çocukların evliliklerini önleme konusunda bakanlık ne gibi önlemler almaktadır? Bu önlemler sonucu 18 yaş altı evliliklerde azalma yaşanmış mıdır?” sorularını yöneltti. Önergeye yanıt veren Yanık, bakanlık tarafından erken yaşta evliliklerin yoğun olarak gerçekleştiği illere ziyaretler yapıldığını ve her il için “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı” hazırlandığını belirtti. Yanıtında evliliklerdeki yaş dağılımının verisini paylaşmayan Yanık, “Evliliklerde yaş dağılımına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) web sayfasında yer almaktadır” açıklamasını yaptı. Yanık, 18 yaş altı çocukların doğumuna ilişkin diğer soruların ise kendi görev alanı içinde olmadığını savunarak “Soru önergesinde yer alan diğer konular, Sağlık Bakanlığı’nın görev ve faaliyet alanı içerisinde bulunduğundan bakanlığımızca değerlendirilmemiştir” ifadelerini kullandı.
"GERÇEKTEN PES!"
Önergeye verilen yanıtı değerlendiren CHP’li Kılıç, “Bu cevap, bu ucube sistemin çoktan çöktüğünün resmidir. Atanmış bakanlar en önemli denetim araçlarımızdan olan yazılı soru önergelerine ya hiç cevap vermiyor ya da lakayt cevaplar ile halkın seçtiği milletvekillerine karşı sorumluluklarını yerine getirmemektedir” dedi. Bakanın yanıtında mevzuatlardan ve çalışmalardan uzun uzun söz etmesini eleştiren Kılıç, “Sorduğumuz sorulardaki konular ülkemizin bir gerçeği olmakla birlikte, aslında ‘kanayan yarasıdır’. Bu konudaki sorumluluğu tartışılmaz şekilde ortada olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Benim sorumluluğum yok TÜİK’e gidin, Sağlık Bakanlığı’na gidin’ demektedir. Gerçekten pes!” ifadelerini kullandı.
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