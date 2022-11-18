Bakan Dönmez, “İzmir’in Çernobil’i” sorularına yanıt vermedi!
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “İzmir’in Çernobil’i” olarak adlandırılan bölgedeki radyoaktif atıkların akıbetini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sordu. Bakan Dönmez ise soruları yanıtsız bıraktı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “İzmir’in Çernobil’i” olarak adlandırılan Gaziemir Emrez mahallesinde yer alan ve bölgedeki eski kurşun fabrikasından kalan radyoaktif atıkların akıbetini Bakan Fatih Dönmez’e sordu.
“GAZİEMİR BELEDİYESİ’NE HABER BİLE VERİLMEMİŞ”
İzmir'in kalbinde, Gaziemir Emrez Mahallesi'nde bulunan 70 dönümlük kurşun ve döküm fabrikasındaki araziye gömülü bulunan nükleer atıklarının büyük bir tehlike yarattığını dile getiren Serter, “Gaziemir Belediyesi’nin, çeşitli oda ve sivil toplum örgütlerinin sıklıkla dile getirdikleri 500 bin tondan fazla tehlikeli atığın bölgede olduğu bir gerçek. Gaziemir Belediyemizin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuyla (TENMAK) yaptığı yazışma sonucunda, TENMAK, Haziran 2022’de 260 ton radyoaktif atığın İstanbul’a bir tesise taşınarak depolandığı bilgisini vermiştir. Geri kalanın ise belirsiz bir gelecek tarihte toplanacağını söylenmiştir. Belediyemizin yaptığı açıklamada ise ne zaman, hangi yöntemlerle bu atığın gönderildiğinin bilinmediği belirtilmiştir. Daha acı olanı, alanda yapılan çalışmalara dair yapılan şikayetler üzerine söz konusu bölgede radyoaktif atığın çıkarılma işleminin gerçekleştiriliyor olduğu bilgisi paylaşılmıştır yani radyoaktif atık gibi son derece tehlikeli atığın toplanma süreçleri bile halk sağlığını korumaya yönelik herhangi bir tedbir alınmadan gerçekleştirilmiştir, üstelik ilgili belediyeye de herhangi bir bilgi verilmemiştir. Gaziemir Belediyesinin ısrarlı bilgi talepleri sonucunda verilen bilgiler bile ciddi bir çerçeveye oturmamaktadır” diye konuştu.
DÖNMEZ YANIT VERMEDİ
Serter’in “İzmir’in Çernobil’inde gelinen nokta nedir? Hangi tarihte, hangi yöntemlerle bu atıkları aldınız, çıkardınız ve İstanbul’a gönderdiniz? Bundan neden belediyemizin bilgisi yoktur?” sorularına da Bakan Dönmez yanıt vermedi.
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